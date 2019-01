மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் குறித்த தகவல் பெற மாவட்ட தொடர்பு மையம் கலெக்டர் கே.எஸ்.பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + At Tirupur Collector office Get information about the election District Contact Center Collector KS Palaaniasamy started

