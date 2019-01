மாவட்ட செய்திகள்

பசுமை மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் நெய்வேலியில் ரூ.92 லட்சம் செலவில் புனல் மின் நிலையம் அமைப்பு என்.எல்.சி. தலைவர் ராக்கேஷ்குமார் தகவல் + "||" + Nineweli at Rs 92 lakhs at the Fuel Power Plant NLC Chairman Rakesh Kumar informed

