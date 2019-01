மாவட்ட செய்திகள்

திட்டத்தை நிறைவேற்ற ரூ.9 ஆயிரம் கோடி செலவாகும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது உறுதி மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் திட்டவட்டம் + "||" + Rs 9,000 crore will be spent to fulfill the project Ensuring the construction of the dam in Meghatadavu

