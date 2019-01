மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் குடியரசு தின விழா தேசிய கொடியை கலெக்டர் ஏற்றினார் மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது + "||" + The festival was organized by the Collector of the National Day of the Republic Day ceremony in Pudukkottai

