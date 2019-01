மாவட்ட செய்திகள்

அரசுத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.11 லட்சம் மோசடி டாக்டரிடம் போலீசார் விசாரணை + "||" + Rs 11 lakh fraud was paid to work in the state sector The police are investigating the doctor

அரசுத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.11 லட்சம் மோசடி டாக்டரிடம் போலீசார் விசாரணை