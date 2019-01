மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை கைதி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் + "||" + Government hospitalized Life imprisonment without the benefit of the prisoner He belongs to Krishnagiri district

