மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் கிராமசபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Drinking water should be utilized economically Collector's speech at the Gram Sabha meeting

குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் கிராமசபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் பேச்சு