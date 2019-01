மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிர் கல்லூரி விரிவுரையாளர்கள், மாணவிகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனம் வழங்கியது + "||" + Krishnagiri Government Women's College Skills Training for Lecturers and Students I.V.D.P. The company has provided

கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிர் கல்லூரி விரிவுரையாளர்கள், மாணவிகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனம் வழங்கியது