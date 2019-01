மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர் பகுதியில் சம்பா அறுவடை பணிகள் தொடக்கம் மகசூல் குறைவாக கிடைப்பதால் விவசாயிகள் விரக்தி + "||" + Farmers are frustrated because they have less yields from the beginning of Samba harvest work in Bhudalur area

பூதலூர் பகுதியில் சம்பா அறுவடை பணிகள் தொடக்கம் மகசூல் குறைவாக கிடைப்பதால் விவசாயிகள் விரக்தி