மாவட்ட செய்திகள்

சோமரசம்பேட்டை அருகே ஊராட்சி அலுவலகத்தில் அரைக்கம்பத்தில் தலைகீழாக பறந்த தேசியக்கொடி + "||" + The National flag flown in half a kilometer in the Panchayat office near Somarasampet

சோமரசம்பேட்டை அருகே ஊராட்சி அலுவலகத்தில் அரைக்கம்பத்தில் தலைகீழாக பறந்த தேசியக்கொடி