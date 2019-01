மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த முத்தரையர் சங்கம் முடிவு + "||" + The Mundaiyar Sangam concludes to protest the central and state governments

மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த முத்தரையர் சங்கம் முடிவு