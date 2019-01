மாவட்ட செய்திகள்

தெருவிளக்கை சீரமைத்தபோது மின்சாரம் தாக்கி கம்பத்தில் தொங்கிய தொழிலாளி பொதுமக்கள் மீட்டனர் + "||" + When the street lighting was recovered, the electricity was struck by the civilians who were hanging on the pole

தெருவிளக்கை சீரமைத்தபோது மின்சாரம் தாக்கி கம்பத்தில் தொங்கிய தொழிலாளி பொதுமக்கள் மீட்டனர்