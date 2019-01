மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கனூர் மதுக்கடை மீது வெடிகுண்டுகள் வீசிய வழக்கு திண்டிவனம் கோர்ட்டில் 2 பேர் சரண் + "||" + Tirukkanur on liquor store Bombs hurled Case 2 persons in the Tindivanam court are surrendered

திருக்கனூர் மதுக்கடை மீது வெடிகுண்டுகள் வீசிய வழக்கு திண்டிவனம் கோர்ட்டில் 2 பேர் சரண்