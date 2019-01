மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளியில் வகுப்பறை திறக்காததால் தற்காலிக ஆசிரியைகள், மாணவர்கள் காத்திருப்பு பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + The temporary teachers and students waited for the public gathering because the classroom was not opened at the government school

அரசு பள்ளியில் வகுப்பறை திறக்காததால் தற்காலிக ஆசிரியைகள், மாணவர்கள் காத்திருப்பு பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு