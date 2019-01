மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு, மின்வாரிய அலுவலருக்கு 5 ஆண்டு சிறை + "||" + Case of bribe to the farmer, 5 year imprisonment for electric power officer

விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு, மின்வாரிய அலுவலருக்கு 5 ஆண்டு சிறை