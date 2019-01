மாவட்ட செய்திகள்

கே.வி.குப்பம் அருகே காளை விடும் விழாவில் மாடு முட்டி கல்லூரி மாணவர் பலி + "||" + Near KV Kuppam College student killed in a cow's knee will be bull festival

கே.வி.குப்பம் அருகே காளை விடும் விழாவில் மாடு முட்டி கல்லூரி மாணவர் பலி