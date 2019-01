மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மாசித்திருவிழா முன்னேற்பாடு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தலைமையில் நடந்தது + "||" + Tiruchendur Subramanya Swami Temple Masi festival The consultation meeting was led by Collector Sandeep Nanduri

