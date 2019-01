மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்ட தொழில் மையம் மூலம் தொழில் முனைவோருக்கு வங்கி கடனுதவி பெற்றுத்தர நடவடிக்கை கலெக்டர் ராமன் பேச்சு + "||" + Through the District Occupation Center Banking loan to entrepreneurs Collector Raman Talk

மாவட்ட தொழில் மையம் மூலம் தொழில் முனைவோருக்கு வங்கி கடனுதவி பெற்றுத்தர நடவடிக்கை கலெக்டர் ராமன் பேச்சு