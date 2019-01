மாவட்ட செய்திகள்

விரல்கள் இல்லாத கைகளால் எழுதும் மாணவன் “சாதிப்பதற்கு ஊனம் தடையில்லை என்கிறான்”