மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தி தரக்கோரி சுகாதார நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் 60 பேர் கைது + "||" + The ambulance facilitated the fight for a healthcare center and arrested 60 people

ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தி தரக்கோரி சுகாதார நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் 60 பேர் கைது