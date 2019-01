மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பவில்லை தாலுகா அலுவலகம் வெறிச்சோடியது + "||" + Government employees did not return to work Taluk's office is dull

அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பவில்லை தாலுகா அலுவலகம் வெறிச்சோடியது