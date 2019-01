மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அஸ்தம்பட்டியில் சோதனை முயற்சியாக போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்யும் பணியில் ரோபோ + "||" + In Salem Aesthetic experiment Robot on the traffic jam repair work

சேலம் அஸ்தம்பட்டியில் சோதனை முயற்சியாக போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்யும் பணியில் ரோபோ