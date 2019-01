மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் எல்.ஆர்.ஜி.அரசு மகளிர் கல்லூரியில் 977 மாணவிகளுக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது பல்கலைக்கழக அளவில் முதலிடம் பெற்ற 6 பேருக்கு தங்கப்பதக்கம் + "||" + Tirupur LRG Government Womens College For 977 students Graduation awarded Gold medal for 6 people who have topped the university level

