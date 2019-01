மாவட்ட செய்திகள்

வெல்ல ஆலைகளில்கலப்படத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + In factories to win Action should be taken to prevent mixing Emphasis on peasant crowd meeting

வெல்ல ஆலைகளில்கலப்படத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்