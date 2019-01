மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் சிக்கிய மோட்டார் சைக்கிளை விடுவிக்க ரூ.3 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கைது + "||" + Police arrested a police sub-inspector who collected a bribe of Rs.3000 to release a motorbike

விபத்தில் சிக்கிய மோட்டார் சைக்கிளை விடுவிக்க ரூ.3 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கைது