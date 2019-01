மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியின்போதுகிரேனில் இருந்து கல் விழுந்து தொழிலாளி பலி + "||" + During deepening work The fallen stone from the crane kills the worker

கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியின்போதுகிரேனில் இருந்து கல் விழுந்து தொழிலாளி பலி