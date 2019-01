மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் பட்டப்பகலில் துணிகரம்உதவித்தொகை வாங்கி தருவதாக மூதாட்டியிடம் பணம் பறிப்புடிப்-டாப் ஆசாமிக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Sleeping in the dressing room in Salem The money is paid to the foreman to pay the scholarship Police Weapon for Tip-Top Assam

சேலத்தில் பட்டப்பகலில் துணிகரம்உதவித்தொகை வாங்கி தருவதாக மூதாட்டியிடம் பணம் பறிப்புடிப்-டாப் ஆசாமிக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு