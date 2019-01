மாவட்ட செய்திகள்

குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில்687 இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள்போலீஸ் சூப்பிரண்டு சக்தி கணேசன் தகவல் + "||" + In order to prevent crimes Surveillance cameras in 687 locations Police Superintendent Energy Ganesan reported

குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில்687 இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள்போலீஸ் சூப்பிரண்டு சக்தி கணேசன் தகவல்