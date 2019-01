மாவட்ட செய்திகள்

பவானிசாகர் அருகேகாலால் உதைத்து வீட்டு மதில் சுவரை உடைத்த யானை + "||" + Near Bhavani Sagar The elephant that broke the wall with the foot kicking the wall

பவானிசாகர் அருகேகாலால் உதைத்து வீட்டு மதில் சுவரை உடைத்த யானை