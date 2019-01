மாவட்ட செய்திகள்

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகம் புதுச்சேரியில் 9½ லட்சம் வாக்காளர்கள் + "||" + The final voter list was released 9.5 lakh voters in Puducherry

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகம் புதுச்சேரியில் 9½ லட்சம் வாக்காளர்கள்