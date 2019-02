மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்ராஜ் தாக்கரே இணைந்தால் காங்கிரஸ் கூட்டணி பலம் பெறும்சகன் புஜ்பால் கருத்து
Raj Thackeray joins, the Congress coalition will get stronger

