மாவட்ட செய்திகள்

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 11 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 589 வாக்காளர்கள் + "||" + According to the final voter list Ramanathapuram district Voters

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 11 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 589 வாக்காளர்கள்