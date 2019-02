மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் சார்பில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்திடஇளம் கலைஞர்களுக்கு நிதி உதவி + "||" + Perform arts programs on behalf of the state Funding for Young Artists

அரசின் சார்பில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்திடஇளம் கலைஞர்களுக்கு நிதி உதவி