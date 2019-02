மாவட்ட செய்திகள்

பரங்கிப்பேட்டையில் ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது + "||" + In Parangipettai A bribe of Rs. 20 thousand was purchased Rural Admin Officer arrested

