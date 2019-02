மாவட்ட செய்திகள்

பெருமாநல்லூரில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்ட மேடை அமைக்கும் பணி தீவிரம் கலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + In perumanallur Prime Minister Modi will participate The task of setting up a public platform

பெருமாநல்லூரில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்ட மேடை அமைக்கும் பணி தீவிரம் கலெக்டர் பார்வையிட்டார்