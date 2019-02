மாவட்ட செய்திகள்

கண்மாய்கள் வற்றியதால் அறுவடை காலத்தில் கருகி வரும் நெற்பயிர்கள் விவசாயிகள் கவலை + "||" + The fruits of the crop are Scorched during the harvest period Farmers worry

கண்மாய்கள் வற்றியதால் அறுவடை காலத்தில் கருகி வரும் நெற்பயிர்கள் விவசாயிகள் கவலை