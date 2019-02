மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறு அருகே பயங்கரம் லாரி- வேன் நேருக்கு நேர் மோதல்4 பெண்கள் உள்பட 6 பேர் பலிமஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு வந்தபோது விபத்து + "||" + Terror at ceyyaru Larry-van face-to-face confrontation 6 people including 4 women killed The accident occurred when the yellow staircase was in attendance

செய்யாறு அருகே பயங்கரம் லாரி- வேன் நேருக்கு நேர் மோதல்4 பெண்கள் உள்பட 6 பேர் பலிமஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு வந்தபோது விபத்து