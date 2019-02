மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 7-ந் தேதி நாகர்கோவில்- கன்னியாகுமரி இடையே நீராவி என்ஜின் ரெயில் இயக்கப்படுகிறது ஒரு பயணிக்கு ரூ.500 கட்டணம் நிர்ணயம் + "||" + Nagercoil Between Kanyakumari Steam engine The train is operated

