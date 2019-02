மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில் நெல்லுக்கு உரிய விலை கேட்டு விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட முயற்சி + "||" + In viruthachalam Ask the appropriate price for rice Farmers try to engage in pickets

விருத்தாசலத்தில் நெல்லுக்கு உரிய விலை கேட்டு விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட முயற்சி