மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டஅனைவருக்கும் விரைவில் நிவாரணம் கிடைக்க நடவடிக்கைஅதிகாரி பேச்சு + "||" + Gajah is suffering from storm Action available for everyone to get relief soon Official Talk

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டஅனைவருக்கும் விரைவில் நிவாரணம் கிடைக்க நடவடிக்கைஅதிகாரி பேச்சு