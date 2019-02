மாவட்ட செய்திகள்

வெவ்வேறு விபத்துகளில் இறந்த 3 பேரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.70 லட்சம் நஷ்ட ஈடு + "||" + The families of 3 people who died in different accidents were paid Rs 70 lakhs

