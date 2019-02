மாவட்ட செய்திகள்

குமாரபுரம் அருகே வீடு புகுந்து பணம், ஏ.டி.எம். கார்டு திருட்டு; வாலிபர் கைது + "||" + Money in the house near Kumarapuram, ATM. Card theft; Young man arrested

குமாரபுரம் அருகே வீடு புகுந்து பணம், ஏ.டி.எம். கார்டு திருட்டு; வாலிபர் கைது