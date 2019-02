மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 57 இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டஅங்கன்வாடி மைய நியமன ஆணையை திரும்பப்பெற வேண்டும்செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Issued 57 intermediate teachers in Namakkal district An Anganwadi central appointment to be revoked Resolution at the Executive Meeting

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 57 இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டஅங்கன்வாடி மைய நியமன ஆணையை திரும்பப்பெற வேண்டும்செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்