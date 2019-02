மாவட்ட செய்திகள்

தோட்டக்கலை விவசாயிகளுக்குசிப்பம் கட்டும் அறை அமைக்க ரூ.2 லட்சம் மானியம்கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + Horticulture farmers Rs.2 lakhs will be allocated for pipeline construction Collector Asia Mariam Info

தோட்டக்கலை விவசாயிகளுக்குசிப்பம் கட்டும் அறை அமைக்க ரூ.2 லட்சம் மானியம்கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல்