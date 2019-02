மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை, போளூரில்ரூ.47¾ கோடியில் ரெயில்வே மேம்பாலங்கள் கட்ட பூமி பூஜைஅமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் பங்கேற்பு + "||" + Thiruvannamalai, in Polur Bhoomi Puja to build railways at Rs Minister Seemur S. Ramachandran participated

திருவண்ணாமலை, போளூரில்ரூ.47¾ கோடியில் ரெயில்வே மேம்பாலங்கள் கட்ட பூமி பூஜைஅமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் பங்கேற்பு