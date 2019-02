மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகேகுடிநீர் வினியோகத்தில் 3 மாதமாக பாரபட்சம்குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் கிடைக்காததால் பொதுமக்கள் மறியல் + "||" + Near Arani Discrimination is 3 months in the supply of drinking water Public stigma because water is not available for drinking too

ஆரணி அருகேகுடிநீர் வினியோகத்தில் 3 மாதமாக பாரபட்சம்குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் கிடைக்காததால் பொதுமக்கள் மறியல்