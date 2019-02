மாவட்ட செய்திகள்

புயல் நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி 20 கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Strike the road for 20 villagers urging to provide storm relief

புயல் நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி 20 கிராம மக்கள் சாலை மறியல்