மாவட்ட செய்திகள்

ஏப்ரல், மே மாதங்களில்குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்அமைச்சர் சரோஜா அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு + "||" + April and May Drinking water should be taken free of charge Minister Saroja orders the authorities

ஏப்ரல், மே மாதங்களில்குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்அமைச்சர் சரோஜா அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு