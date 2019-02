மாவட்ட செய்திகள்

தா.பேட்டை அருகே குடிபோதையில் தாயை வெட்டிக் கொன்ற மகன் + "||" + The son who killed the mother in the drunken neighborhood near Thaeta

தா.பேட்டை அருகே குடிபோதையில் தாயை வெட்டிக் கொன்ற மகன்