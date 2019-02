மாவட்ட செய்திகள்

மடத்துக்குளம் அருகே 100 கி.மீ.தூரம் நடந்து வந்ததால் சோர்வடைந்த சின்னதம்பி யானை சர்க்கரை ஆலை அருகே படுத்து தூங்கியது + "||" + chinnathambi elephant was sleeping after being walked 100 km away near Madathukulam

